Україна
Синоптики відповіли, чи будуть морози у Києві завтра

Синоптики відповіли, чи будуть морози у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 19:57
Прогноз погоди у Києві на 28 лютого
Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 лютого, у Києві очікується доволі тепла погода протягом дня. Однак вночі синоптики прогнозують морози.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Читайте також:
Прогноз погоди в Україні на 28 лютого
Погода в Україні на 28 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 28 лютого

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра у Києві та Київській області буде мінлива хмарність. Опадів протягом дня не очікується.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, у межах 5-10 м/с.

У суботу температура по Київській області вночі -1...-6 °С. Вдень буде дещо тепліше — 0...+5 °С.

У Києві вночі -3...-5 °С. Натомість вдень температура повітря потішить киян — прогнозується +2...+4 °С.

Погода у Києві на 28 лютого
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління по Україні 28 лютого. У деяких регіонах очікується до +13 °С.

Водночас Meteoprog прогнозує, що в останній день зими в Україні буде мінлива хмарність та слабкі тумани. Також очікується ожеледиця на дорогах.

Раніше ми інформували, що 20 березня настане весняне рівнодення. Світла пора дня триватиме довше.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
