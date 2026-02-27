Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 лютого, у Києві очікується доволі тепла погода протягом дня. Однак вночі синоптики прогнозують морози.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Погода в Україні на 28 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 28 лютого

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра у Києві та Київській області буде мінлива хмарність. Опадів протягом дня не очікується.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, у межах 5-10 м/с.

У суботу температура по Київській області вночі -1...-6 °С. Вдень буде дещо тепліше — 0...+5 °С.

У Києві вночі -3...-5 °С. Натомість вдень температура повітря потішить киян — прогнозується +2...+4 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління по Україні 28 лютого. У деяких регіонах очікується до +13 °С.

Водночас Meteoprog прогнозує, що в останній день зими в Україні буде мінлива хмарність та слабкі тумани. Також очікується ожеледиця на дорогах.

