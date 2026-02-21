Видео
Главная Киев Синоптики ответили, стоит ли киевлянам ждать морозов завтра

Синоптики ответили, стоит ли киевлянам ждать морозов завтра

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:35
Какой будет погода в Киеве 22 февраля — прогноз Укргидрометцентра
Люди зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Эта неделя для киевлян завершится сухой, но морозной погодой. Ночью 22 февраля температура опустится до -15 °С. Днем ожидается гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 22 февраля

Жителей столицы в воскресенье ждет облачная с прояснениями погода. Синоптики не прогнозируют осадков в Киеве. Несмотря на это, на дорогах может быть гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ветер завтра, 22 февраля, будет юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Києві та Київській області на неділю, 22 лютого
Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: скриншот

Ночью в области ожидается -10...-15 °С. Днем прогнозируют -3...+2 °С. В Киеве ночью также будет мороз. Синоптики предупреждают о -10...-12 °С. Днем температура воздуха будет около 0 °С.

Погода в других регионах Украины

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 22 февраля, харьковчанам стоит ждать морозную и преимущественно сухую погоду. Ожидается сильная гололедица на дорогах и слабый туман ночью и утром.

Также синоптики дали прогноз погоды для всех областей Украины на эти выходные. Благодаря малооблачному небу днем ожидается потепление. Несмотря на это во многих регионах будет гололедица.

Вместе с тем, синоптик Наталья Птуха сообщила о потеплении в Украине. По ее словам, столбики термометров начнут подниматься уже с 23 февраля. Морозы и холод наконец-то отступят.

погода Киев морозы прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
