Україна
Синоптики відповіли, чи спадуть морози у Києві завтра

Синоптики відповіли, чи спадуть морози у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 16:35
Прогноз погоди у Києві та Київській області на 22 лютого
Люди взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В останній день цього тижня, 22 лютого, у Києві та області буде переважно суха погода. Синоптики прогнозують сильний мороз вночі та потепління удень, до +2 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз погоди у Києві та Київській області на 22 лютого

На жителів столиці в неділю чекає хмарна з проясненнями погода. Синоптики не прогнозують опадів у Києві. Попри це, на дорогах може бути ожеледиця. Водіям та пішоходам варто бути особливо обережними.

Вітер завтра, 22 лютого, буде південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Києві та Київській області на неділю, 22 лютого
Прогноз погоди у Києві та області. Фото: скриншот

Вночі в області очікується -10...-15 °С. Вдень прогнозують -3...+2 °С. У Києві вночі також буде мороз. Синоптики попереджають про -10...-12 °С. Вдень температура повітря буде близько 0 °С.

Погода в інших регіонах України

За прогнозами синоптиків, у неділю, 22 лютого, харків'янам варто чекати на морозну та переважно суху погоду. Очікується сильна ожеледиця на дорогах і слабкий туман вночі і вранці.

Також синоптики дали прогноз погоди для всіх областей України на ці вихідні. Завдяки малохмарному небу вдень очікується потепління. Попри це у багатьох регіонах буде ожеледиця.

Разом з тим, синоптик Наталія Птуха повідомила про потепління в Україні. За її словами, стовпчики термометрів почнуть підніматися вже з 23 лютого. Морози та холод нарешті відступлять.

погода Київ морози прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
