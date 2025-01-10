Погода завтра, 11 января, в Киеве — в Укргидрометцентре дали прогноз

Синоптики объяснили, какой погоды ждать завтра в Киеве
В Киеве и области в субботу, 11 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет идти мокрый снег и дождь. Днем обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать +5 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 11 января
В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет идти мокрый снег. Днем обойдется без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;
- в Киеве ночью 0...-2 °С, днем 0...+2 °С.
Также мы сообщали, что в США происходит мощная снежная буря. В результате стихии погибли несколько человек. Также синоптики предупредили о резких изменениях погоды в Украине. Они пройдут в течение недели с 6 по 12 января.
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