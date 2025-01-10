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Синоптики объяснили, какой погоды ждать завтра в Киеве

10 января 2025 15:11
Светлана Силенко - Редактор
Погода завтра, 11 января, в Киеве — в Укргидрометцентре дали прогноз
Снег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве и области в субботу, 11 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет идти мокрый снег и дождь. Днем обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать +5 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 11 января

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет идти мокрый снег. Днем обойдется без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;
  • в Киеве ночью 0...-2 °С, днем 0...+2 °С.
погода в Киевской области
Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Также мы сообщали, что в США происходит мощная снежная буря. В результате стихии погибли несколько человек. Также синоптики предупредили о резких изменениях погоды в Украине. Они пройдут в течение недели с 6 по 12 января.

Киев Укргидрометцентр похолодание прогноз погоды температура воздуха

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15:11 Синоптики объяснили, какой погоды ждать завтра в Киеве

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