Погода завтра, 11 січня, у Києві — в Укргідрометцентрі дали прогноз

Сильний сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у суботу, 11 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі падатимуть мокрий сніг і дощ. Вдень обійдеться без опадів. Максимальна температура повітря сягатиме +5 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на Київщині 11 січня

На Київщині очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі падатиме мокрий сніг та йтиме дощ. Вдень обійдеться без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі від +3...-2 °С, вдень 0...+5 °С;

у Києві вночі 0...-2 °С, вдень 0...+2 °С.

Прогноз погоди у Києві та області. Фото: Укргідрометцентр

Також ми повідомляли, що у США вирує потужна снігова буря. Унаслідок стихії загинули декілька людей. Також синоптики попередили про різкі зміни погоди в Україні. Вони стануться впродовж тижня з 6 до 12 січня.