Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 12 мая

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 12 мая, ожидается с дождями. Кроме того, синоптики объявили опасность из-за заморозков ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 12 мая

В течение суток будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируется небольшой дождь.

Погода в Украине 12 мая. Фото: Meteopost

Ветер завтра будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +1...+6 °C, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °C, днем +10...+15 °C;

в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +12...+14 °C.

Предупреждение об опасности

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в Киевской области из-за заморозков на поверхности почвы.

Предупреждение об опасных метеологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 12 мая в Одессе ожидается значительный дождь. Синоптики объявили первый уровень опасности.

А 10 мая в ГСЧС показали, как сейчас выглядит заснеженная гора Поп Иван Черногорский. Там температура воздуха упала до -7 °C.