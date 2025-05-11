Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 12 мая

Синоптики предупредили киевлян об опасности — погода на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 12 мая, ожидается с дождями. Кроме того, синоптики объявили опасность из-за заморозков ночью.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 12 мая
В течение суток будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируется небольшой дождь.
Ветер завтра будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +1...+6 °C, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °C, днем +10...+15 °C;
- в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +12...+14 °C.
Предупреждение об опасности
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в Киевской области из-за заморозков на поверхности почвы.
Напомним, в ночь на 12 мая в Одессе ожидается значительный дождь. Синоптики объявили первый уровень опасности.
А 10 мая в ГСЧС показали, как сейчас выглядит заснеженная гора Поп Иван Черногорский. Там температура воздуха упала до -7 °C.
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