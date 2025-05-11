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Синоптики попередили киян про небезпеку — погода на завтра

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Дата публікації: 11 травня 2025 17:39
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 12 травня
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 12 травня, очікується з дощами. Крім того, синоптики оголосили небезпеку через заморозки вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 12 травня

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозується невеликий дощ.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня
Погода в Україні 12 травня. Фото: Meteopost

Вітер завтра буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °C, вдень +10...+15 °C;
  • у Києві ночі +2...+4 °C, вдень +12...+14 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у Київській області через заморозки на поверхні ґрунту.

Погода в Києві 12 травня
Попередження про небезпечні метеологічні явища. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, у ніч проти 12 травня в Одесі очікується значний дощ. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

А 10 травня у ДСНС показали, який наразі має вигляд засніжена гора Піп Іван Чорногірський. Там температура повітря впала до -7 °C.

погода Київ Київська область дощ прогноз погоди заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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