Прогноз погоди в Києві та області на завтра 12 травня

Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 12 травня, очікується з дощами. Крім того, синоптики оголосили небезпеку через заморозки вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 12 травня

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозується невеликий дощ.

Погода в Україні 12 травня. Фото: Meteopost

Вітер завтра буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Київській області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °C, вдень +10...+15 °C;

у Києві ночі +2...+4 °C, вдень +12...+14 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у Київській області через заморозки на поверхні ґрунту.

Попередження про небезпечні метеологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у ніч проти 12 травня в Одесі очікується значний дощ. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

А 10 травня у ДСНС показали, який наразі має вигляд засніжена гора Піп Іван Чорногірський. Там температура повітря впала до -7 °C.