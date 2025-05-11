Прогноз погоди в Києві та області на завтра 12 травня

Синоптики попередили киян про небезпеку — погода на завтра
Погода у Києві та області завтра, 12 травня, очікується з дощами. Крім того, синоптики оголосили небезпеку через заморозки вночі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 12 травня
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозується невеликий дощ.
Вітер завтра буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °C, вдень +10...+15 °C;
- у Києві ночі +2...+4 °C, вдень +12...+14 °C.
Попередження про небезпеку
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у Київській області через заморозки на поверхні ґрунту.
Нагадаємо, у ніч проти 12 травня в Одесі очікується значний дощ. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
А 10 травня у ДСНС показали, який наразі має вигляд засніжена гора Піп Іван Чорногірський. Там температура повітря впала до -7 °C.
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