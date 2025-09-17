Прогноз погоды на 18 сентября - какой будет погода завтра

Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды — прогноз
В четверг, 18 сентября, на территории Киевской области и в столице ожидается переменчивая погода. Дожди днем не прогнозируют.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 18 сентября
Ночь пройдет с дождем, однако днем осадков синоптики не прогнозируют. Небо будет облачным с короткими прояснениями.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит в промежутке +7...+12 °С, а днем поднимется до +15...+20 °С.
В Киеве ночь будет прохладнее — +9...+11 °С, днем ожидается +17...+19 °С.
Напомним, Наталка Диденко заявила, что 18 сентября почти по всей Украине погода резко изменится. Атмосферный фронт с дождями и холодом завтра переместится в восточном направлении.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич назвал дату, когда ожидать первые заморозки. Это может произойти уже в сентябре.
