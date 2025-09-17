Видео
Главная Киев Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды — прогноз

Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды — прогноз

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 19:18
Прогноз погоды на 18 сентября - какой будет погода завтра
Семья гуляет осенью. Фото иллюстративное: vecteezy.com

В четверг, 18 сентября, на территории Киевской области и в столице ожидается переменчивая погода. Дожди днем не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Осень берет свое — какой будет погода в Киеве завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 18 сентября

Ночь пройдет с дождем, однако днем осадков синоптики не прогнозируют. Небо будет облачным с короткими прояснениями.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит в промежутке +7...+12 °С, а днем поднимется до +15...+20 °С.

В Киеве ночь будет прохладнее — +9...+11 °С, днем ожидается +17...+19 °С.

Напомним, Наталка Диденко заявила, что 18 сентября почти по всей Украине погода резко изменится. Атмосферный фронт с дождями и холодом завтра переместится в восточном направлении.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич назвал дату, когда ожидать первые заморозки. Это может произойти уже в сентябре.

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
