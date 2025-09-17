Прогноз погоди на 18 вересня - якою буде погода завтра

Синоптики попередили киян про погіршення погоди — прогноз
У четвер, 18 вересня, на території Київщини та в столиці очікується мінлива погода. Дощі вдень не прогнозують.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 18 вересня
Ніч пройде з дощем, проте вдень опадів синоптики не прогнозують. Небо буде хмарним із короткими проясненнями.
Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме у проміжку +7...+12 °С, а вдень підніметься до +15…+20 °С.
У Києві ніч буде прохолоднішою — +9...+11 °С, вдень очікується +17…+19 °С.
Нагадаємо, Наталка Діденко заявила, що 18 вересня майже по всій Україні погода різко зміниться. Атмосферний фронт із дощами та холодом завтра переміститься у східному напрямку.
Крім того, синоптик Ігор Кібальчич назвав дату, коли очікувати перші заморозки. Це може статися вже у вересні.
