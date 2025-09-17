Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Синоптики попередили киян про погіршення погоди — прогноз

Синоптики попередили киян про погіршення погоди — прогноз

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 19:18
Прогноз погоди на 18 вересня - якою буде погода завтра
Сім'я гуляє восени. Фото ілюстративне: vecteezy.com

У четвер, 18 вересня, на території Київщини та в столиці очікується мінлива погода. Дощі вдень не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Осінь бере своє — якою буде погода у Києві завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 18 вересня

Ніч пройде з дощем, проте вдень опадів синоптики не прогнозують. Небо буде хмарним із короткими проясненнями.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме у проміжку +7...+12 °С, а вдень підніметься до +15…+20 °С.

У Києві ніч буде прохолоднішою — +9...+11 °С, вдень очікується +17…+19 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко заявила, що 18 вересня майже по всій Україні погода різко зміниться. Атмосферний фронт із дощами та холодом завтра переміститься у східному напрямку.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич назвав дату, коли очікувати перші заморозки. Це може статися вже у вересні. 

погода Київ Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації