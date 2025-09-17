Прогноз погоди на 18 вересня - якою буде погода завтра

Сім'я гуляє восени. Фото ілюстративне: vecteezy.com

У четвер, 18 вересня, на території Київщини та в столиці очікується мінлива погода. Дощі вдень не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 18 вересня

Ніч пройде з дощем, проте вдень опадів синоптики не прогнозують. Небо буде хмарним із короткими проясненнями.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме у проміжку +7...+12 °С, а вдень підніметься до +15…+20 °С.

У Києві ніч буде прохолоднішою — +9...+11 °С, вдень очікується +17…+19 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко заявила, що 18 вересня майже по всій Україні погода різко зміниться. Атмосферний фронт із дощами та холодом завтра переміститься у східному напрямку.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич назвав дату, коли очікувати перші заморозки. Це може статися вже у вересні.