Прогноз погоды в Киеве на завтра 25 октября от Укргидрометцентра

Люди идут по городу во время ветреной погоды. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 октября, в Киевской области ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем в столице будет +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра в Киевской области ожидается облачная переменная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +2...+7°C, днем столбики термометров вырастут до +9...+14 °C.

Погода в Украине на 25 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 25 октября также будет пасмурная и прохладная погода без дождей. Ветер остается северо-западного направления, 5-10 м/с, а атмосферное давление немного снизится.

Ночью температурные показатели снизятся до +5°...+7°. Днем будет не намного теплее — от +11 ° ... +13 °.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине 25 октября будет относительно теплой и сухой. Лишь один регион покроют дожди.

По прогнозам синоптиков, в Одессе 25 октября будет прохладная погода. Столбик термометра днем покажет +14...+16°С.