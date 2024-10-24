Прогноз погоды в Киеве на завтра 25 октября от Укргидрометцентра

Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться
В пятницу, 25 октября, в Киевской области ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем в столице будет +13 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области и в Киеве 25 октября
Завтра в Киевской области ожидается облачная переменная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +2...+7°C, днем столбики термометров вырастут до +9...+14 °C.
В Киеве 25 октября также будет пасмурная и прохладная погода без дождей. Ветер остается северо-западного направления, 5-10 м/с, а атмосферное давление немного снизится.
Ночью температурные показатели снизятся до +5°...+7°. Днем будет не намного теплее — от +11 ° ... +13 °.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине 25 октября будет относительно теплой и сухой. Лишь один регион покроют дожди.
По прогнозам синоптиков, в Одессе 25 октября будет прохладная погода. Столбик термометра днем покажет +14...+16°С.
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