Прогноз погоди у Києві на завтра 25 жовтня від Укргідрометцентру

Люди йдуть містом під час вітряної погоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 жовтня на Київщині очікується хмарна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень у столиці становитиме +13°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра на Київщині очікується хмарна мінлива погода без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у регіоні вночі коливатиметься від +2...+7 °C, вдень стовпчики термометрів зростуть до +9...+14 °C.

Погода в Україні на 25 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 25 жовтня також буде похмура та прохолодна погода без дощів. Вітер залишиться північно-західного напрямку, 5-10 м/с, а атмосферний тиск трохи знизиться.

Вночі температурні показники знизяться до +5°...+7°. Вдень буде не набагато тепліше — від +11°...+13°.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні 25 жовтня буде відносно теплою та сухою. Лише один регіон накриють дощі.

За прогнозами синоптиків, в Одесі 25 жовтня зберігатиметься прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень покаже +14...+16 °С.