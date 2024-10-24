Прогноз погоди у Києві на завтра 25 жовтня від Укргідрометцентру

Синоптики попередили киян про погоду на завтра — до чого готуватися
У п'ятницю, 25 жовтня на Київщині очікується хмарна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень у столиці становитиме +13°C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Київській області та в Києві 25 жовтня
Завтра на Київщині очікується хмарна мінлива погода без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря у регіоні вночі коливатиметься від +2...+7 °C, вдень стовпчики термометрів зростуть до +9...+14°C.
У Києві 25 жовтня також буде похмура та прохолодна погода без дощів. Вітер залишиться північно-західного напрямку, 5-10 м/с, а атмосферний тиск трохи знизиться.
Вночі температурні показники знизяться до +5°...+7°. Вдень буде не набагато тепліше — від +11°...+13°.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні 25 жовтня буде відносно теплою та сухою. Лише один регіон накриють дощі.
За прогнозами синоптиків, в Одесі 25 жовтня зберігатиметься прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень покаже +14...+16 °С.
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