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Синоптики предупредили киевлян о погоде завтра — чего ждать

19 декабря 2024 18:12
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра, 20 декабря
Женщина на улице зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области в пятницу, 20 декабря, облачно. На территории региона ожидается ветер с порывами до 10 м/с, небольшой дождь.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Погода в Киевской области 20 декабря

В столичном регионе 20 декабря облачно с прояснениями.

Осадки синоптики не прогнозируют, однако днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +4...-1 °С, днем ожидается +3...+8 °С.

Погода в Киеве 20 декабря

В столице завтра, 20 декабря, температура ночью будет +0…+2 °С, а днем воздух прогреется до +4…+6 °С.

Напомним, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 г., по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), также будет аномально теплым.

А раньше мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине

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