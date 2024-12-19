Прогноз погоди у Києві на завтра, 20 грудня

Жінка на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у п'ятницю, 20 грудня, буде хмарною. На території регіону очікується вітер з поривами до 10 м/с та невеликий дощ.

Про це у четвер, 19 грудня, повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода у Київській області 20 грудня

У столичному регіоні 20 грудня очікується хмарна погода з проясненнями.

Опадів синоптики не прогнозують, проте вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер — південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +4...-1 °С, вдень очікується +3...+8 °С.

Погода у Києві 20 грудня

У столиці завтра, 20 грудня, температура вночі становитиме +0…+2 °С, а вдень повітря прогріється до +4…+6 °С.

Нагадаємо, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.

А раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.