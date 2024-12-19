Прогноз погоди у Києві на завтра, 20 грудня

Синоптики попередили киян про погоду завтра — чого чекати
Погода у Києві та області у п'ятницю, 20 грудня, буде хмарною. На території регіону очікується вітер з поривами до 10 м/с та невеликий дощ.
Про це у четвер, 19 грудня, повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.
Погода у Київській області 20 грудня
У столичному регіоні 20 грудня очікується хмарна погода з проясненнями.
Опадів синоптики не прогнозують, проте вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вітер — південний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах +4...-1 °С, вдень очікується +3...+8 °С.
Погода у Києві 20 грудня
У столиці завтра, 20 грудня, температура вночі становитиме +0…+2 °С, а вдень повітря прогріється до +4…+6 °С.
Нагадаємо, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.
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