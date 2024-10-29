Погода в Киеве 30 октября — столицу накроют дожди и ветер

На дорогу упало дерево из-за ветра. Фото: полиция Киева

Погода в Киеве в среду, 30 октября, будет облачной с прояснениями. Кое-где ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

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Погода в Киеве 30 октября

По данным синоптиков, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Прогноз погоды в Киеве 30 октября. Фото: Sinoptik.ua

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+6 °C, а днем подпрыгнет до +12...+14 °C.

Кроме того, завтра в столице ожидается западный ветер, порывы которого составят от 2 до 10 м/с.

Напомним, 30 октября во Львове ожидаются умеренные осадки утром, но в течение дня погода изменится.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды. В частности, она прогнозирует увеличение облачных дней и рекомендует запастись витамином D.