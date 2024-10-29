Погода в Києві 30 жовтня — столицю накриють дощі та вітер

На дорогу впало дерево через вітер. Фото: поліція Києва

Погода у Києві у середу, 30 жовтня, буде хмарна з проясненнями. Подекуди очікується сильний вітер поривами до 10 м/с.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Читайте також:

Погода в Києві 30 жовтня

За даними синоптиків, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві 30 жовтня. Фото: Sinoptik.ua

Температура повітря вночі буде коливатися в межах +4...+6 °C, а вдень підстрибне до +12...+ 14 °C.

Крім того, завтра у столиці очікується західний вітер, пориви якого сягатимуть від 2 до 10 м/с.

Нагадаємо, 30 жовтня у Львові очікуються помірні опади вранці, але упродовж дня погода зміниться.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила українців про різку зміну погоди. Зокрема, вона прогнозує побільшання хмарних днів та радить запастися вітаміном D.