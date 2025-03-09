Погода в Киеве 10 марта - ночью мороз, а днем ожидается тепло

Мороз на траве. Иллюстративное фото: открытые источники

В Киеве в понедельник, 10 марта, ожидается незначительно облачная погода, но без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах -1...+17 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Завтра в столице и Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -1...+4 °С;

днем +12...+17 °С.

В то же время в Киеве температура ночью опустится до +2...+4 °С, а днем прогреется до +15...+17 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Харькове завтра ночью будут морозы, а днем — весенняя жара.

Однако синоптики предупредили о возможных снегопадах в нескольких городах Украины в середине марта.