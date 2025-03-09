Погода у Києві 10 березня - вночі мороз, а вдень очікується тепло

Синоптики попередили про морози на Київщині завтра
У Києві у понеділок, 10 березня, очікується незначно хмарна погода, але без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря в межах -1...+17 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.
Прогноз погоди на Київщині 10 березня
Завтра у столиці та Київській області очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -1...+4 °С;
- вдень +12...+17 °С.
Водночас у Києві температура вночі опуститься до +2...+4 °С, а вдень прогріється до +15...+17 °С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові завтра вночі будуть морози, а вдень — весняна спека.
Однак синоптики попередили про можливі снігопади у кількох містах України в середині березня.
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