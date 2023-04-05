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Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Киеве

5 апреля 2023 22:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Иллюстративное фото
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В столице ожидается сильный туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Киевская областная государственная администрация.

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"В ближайший час, с удержанием до конца суток 5 апреля, ночью и утром 6 апреля туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Водители! Во время ограниченной видимости и тумана будьте особенно внимательны на дорогах и соблюдайте безопасную дистанцию", — подчеркнули в КОГА.

Напомним, синоптики прогнозируют на 6 апреля мокрый снег, дождь и гололедицу. В Украине в течение дня во всех областях будет прохладно. Больше всего осадков ожидается на западных областях.

Также мы писали, что в Украину надвигается циклон Norbert, который вызовет холодную погоду. Еще больше недели тепла ждать не стоит.

Добавим, март закончился холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.

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