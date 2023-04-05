Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у Києві

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В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київській області. У столиці очікується сильний туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Київська обласна державна адміністрація.

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"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 5 квітня, вночі та вранці 6 квітня туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

"Водії! Під час обмеженої видимості та туману будьте особливо уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції", — наголосили в КОДА.

Нагадаємо, синоптики прогнозують на 6 квітня мокрий сніг, дощ та ожеледицю. В Україні впродовж дня у всіх областях країни буде прохолодно. Найбільше опадів очікується на західних областях.

Також ми писали, що в Україну насувається циклон Norbert, який зумовить холодну погоду. Ще понад тиждень тепла чекати не варто.

Додамо, березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.