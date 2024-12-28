Прогноз погоды в Киевской области — ожидается туман.

Девушка стоит под снегом. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в воскресенье, 29 декабря, облачно, без существенных осадков. Утром ожидается туман. Температура воздуха не будет превышать +3 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киевской области 29 декабря

В Киевской области облачно, однако обойдется без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью и днем от -2...+3 °С;

в Киеве в течение суток 0...+2 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Опасные явления

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Киеве и области.

Ночью и утром 29 декабря ожидается туман, видимость будет ограничена 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", — предупредили синоптики.

Напомним, завтра, 29 декабря, в Одессе будет ясная и теплая погода. Синоптики не прогнозируют осадков, температура воздуха будет опускаться до 0 °C.

В Харькове в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможно незначительное похолодание. Днем температура воздуха может подняться до +3 °C.