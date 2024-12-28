Прогноз погоды в Киевской области — ожидается туман.

Синоптики предупредили об опасной погоде в Киевской области
В Киеве и области в воскресенье, 29 декабря, облачно, без существенных осадков. Утром ожидается туман. Температура воздуха не будет превышать +3 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 29 декабря
В Киевской области облачно, однако обойдется без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью и днем от -2...+3 °С;
- в Киеве в течение суток 0...+2 °С.
Опасные явления
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Киеве и области.
Ночью и утром 29 декабря ожидается туман, видимость будет ограничена 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности
"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", — предупредили синоптики.
Напомним, завтра, 29 декабря, в Одессе будет ясная и теплая погода. Синоптики не прогнозируют осадков, температура воздуха будет опускаться до 0 °C.
В Харькове в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможно незначительное похолодание. Днем температура воздуха может подняться до +3 °C.
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