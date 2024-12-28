Прогноз погоди на Київщині — очікується туман

Дівчина стоїть під снігом. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області у неділю, 29 грудня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вранці очікується туман. Температура повітря не перевищуватиме +3 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Київській області 29 грудня

В Київській області буде хмарно, проте обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі та вдень від -2...+3 °С;

у Києві протягом доби 0...+2 °С.

Погода у Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні явища

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища у Києві та області.

Вночі та вранці 29 грудня очікуються туман, видимість буде обмежена 200-500 м. Оголошено перший рівень небезпеки

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — попередили синоптики.

Нагадаємо, завтра, 29 грудня, в Одесі буде ясна та тепла погода. Синоптики не прогнозують опадів, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C.

У Харкові в неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливе незначне похолодання. Вдень же температура повітря може піднятися до +3 °C.