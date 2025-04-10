Погода в Киеве 11 апреля — ожидаются заморозки, днем потеплеет

Люди на улице в мороз. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в пятницу, 11 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +1...+6 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Прогноз погоды в Киеве на 11 апреля

По данным синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами прогнозируют гололедицу.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Ночью будут заморозки в воздухе в области -5...0 °С, а днем +1...+6 °С.

В то же время в Киеве ночью ожидается -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Метеорологические явления на Киевщине 11 апреля

Завтра жителей столицы и Киевской области предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

"Ночью 11-12 апреля по городу заморозки в воздухе -3...0 °С — первый уровень опасности, по области заморозки в воздухе -5...0 °С — второй уровень опасности", — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что такая погода приведет к повреждению раноцветущих деревьев и растений.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во Львове завтра ожидаются сильные заморозки и гололедица.

А в большинство областей в пятницу накроет непогода — будет мокрый снег и гололедица на дорогах.