Погода у Києві 11 квітня — очікуються заморозки, вдень потеплішає

Люди на вулиці в мороз. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у п'ятницю, 11 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме +1...+6 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Прогноз погоди у Києві на 11 квітня

За даними синоптиків, завтра буде хмарно з проясненням, але без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями прогнозують ожеледицю.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Вночі будуть заморозки в повітрі в області -5...0 °С, а вдень +1...+6 °С.

Водночас у Києві вночі очікується -3...-1 °С, вдень +3...+5 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Метеорологічні явища на Київщині 11 квітня

Завтра мешканців столиці та Київської області попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

"Вночі 11-12 квітня по місту заморозки в повітрі -3...0 °С — перший рівень небезпечності, по області заморозки в повітрі -5...0 °С — другий рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні.

Синоптики наголосили, що така погода призведе до пошкодження раноцвітних дерев і рослин.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Львові завтра очікуються сильні заморозки та ожеледиця.

А в більшість областей у п'ятницю накриє негода — буде мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.