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Главная Киев Синоптики предупредили об опасности в Киеве — прогноз на завтра

Синоптики предупредили об опасности в Киеве — прогноз на завтра

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Дата публикации 21 июля 2025 17:30
Погода в Киеве 22 июля - ожидается до +30 °С
Молния в Киеве. Иллюстративное фото: Артур Калмыков

В Киеве и области во вторник, 22 июля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит +27...+30 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет без осадков, но днем пройдет кратковременный дождь, местами по области гроза.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +15...+20 °С;
  • днем +27...+30 °С.

В то же время в столице завтра ночью ожидается +18...+20 °С, днем — +28...+30 °С.

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Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какая погода будет завтра в областях.

Также в гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили о снижении температуры воды на побережье Одессы.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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