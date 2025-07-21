Погода в Киеве 22 июля - ожидается до +30 °С

Синоптики предупредили об опасности в Киеве — прогноз на завтра
В Киеве и области во вторник, 22 июля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит +27...+30 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.
Прогноз погоды на Киевщине на 22 июля
Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет без осадков, но днем пройдет кратковременный дождь, местами по области гроза.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +15...+20 °С;
- днем +27...+30 °С.
В то же время в столице завтра ночью ожидается +18...+20 °С, днем — +28...+30 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какая погода будет завтра в областях.
Также в гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили о снижении температуры воды на побережье Одессы.
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