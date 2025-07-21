Погода у Києві 22 липня - очікується до +30 °С

Блискавка у Києві. Ілюстративне фото: Артур Калмиков

У Києві та області у вівторок, 22 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме +27...+30 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Прогноз погоди на Київщині на 22 липня

Завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі буде без опадів, але вдень пройде короткочасний дощ, місцями по області гроза.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +15...+20 °С;

вдень +27...+30 °С.

Водночас у столиці завтра вночі очікується +18...+20 °С, вдень — +28...+30 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, яка погода буде завтра в областях.

Також в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів повідомили про зниження температури води на узбережжі Одеси.