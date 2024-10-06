Прогноз погоды в Киеве завтра 7 октября от Укргидрометцентра

Синоптики предупредили о непогоде в Киеве завтра
В Киевской области 7 октября ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+16°С, с западным ветром 7-12 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 7 октября
Завтра в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики передают умеренный дождь. Небольшой дождь в регионе пройдет днем.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от +7...+12°С, днем показатели не сильно увеличатся, будет +11...+16°С.
В Киеве ночью температура ночью будет держаться в пределах 10℃, днем будет +12...+14℃.
Напомним, в понедельник, 7 октября, в Украине ожидается ненастье. Особо сильные дожди пройдут в центральных и южных регионах.
Ранее мы писали, что на следующей неделе 7-13 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями и локальными грозами. Возможен туман.
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