Прогноз погоды в Киеве завтра 7 октября от Укргидрометцентра

Женщина идет в сильный дождь. Фото: Новини.LIVE.

В Киевской области 7 октября ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+16°С, с западным ветром 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 7 октября

Завтра в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики передают умеренный дождь. Небольшой дождь в регионе пройдет днем.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +7...+12°С, днем показатели не сильно увеличатся, будет +11...+16°С.

Карта погоды на 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве ночью температура ночью будет держаться в пределах 10℃, днем будет +12...+14℃.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 7 октября, в Украине ожидается ненастье. Особо сильные дожди пройдут в центральных и южных регионах.

Ранее мы писали, что на следующей неделе 7-13 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями и локальными грозами. Возможен туман.