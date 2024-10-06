Прогноз погоди в Києві завтра 7 жовтня від Укргідрометцентру

Жінка йде в сильний дощ. Фото: Новини.LIVE.

У Київській області 7 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, а вночі буде помірний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +7...+16°С, з західним вітром 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Київській області 7 жовтня

Завтра на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики передають помірний дощ. Також невеликий дощ у регіоні пройде вдень.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від +7...+12°С, вдень показники не сильно збільшаться, буде +11...+16°С.

Карта погоди на 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві вночі температура вночі триматиметься в межах 10℃, вдень буде +12...+14℃.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 7 жовтня, в Україні очікується негода. Особливо сильні дощі пройдуть в центральних і південних регіонах.

Раніше ми писали, що протягом наступного тижня 7-13 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода з періодичними дощами та локальними грозами. Також можливий туман.