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Синоптики предупредили о ночных морозах в Киевской области завтра

15 ноября 2024 14:53
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 16 ноября от Укргидрометцентра
Прохожие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве завтра, 16 ноября, будет облачная и прохладная. Ночью синоптики предупредили о понижении температуры до минусовой.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в пятницу, 16 ноября.

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Температурная карта на 16 ноября
Температурная карта на 16 ноября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве на завтра

В субботу, 16 ноября, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. 

Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью -2...+3 °C, днем +3...+8 °C.

В Киеве ночью 0...+2 °C, днем +5...+7 °C.

Сообщение Укргидрометцентра
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Погода в Киеве 16 ноября — прогноз Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве в течение 16-17 ноября дождей не предвидится. В субботу в столице +7 °C, в воскресенье +9...+11 °C.

"Киевляне почувствуют серьезное изменение погоды, по предварительному прогнозу, с 21 ноября — ожидаются сильные осадки и похолодание", — написала Диденко. 

Напомним, 16 ноября во Львове ожидается прохладная и облачная погода. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и налипании мокрого снега.

Ранее Новини.LIVE писали, что в пятницу погода будет облачной во всех областях. Также синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных погодных явлениях и снеге.

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