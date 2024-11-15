Прогноз погоди у Києві та області завтра 16 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики попередили про нічні морози на Київщині завтра
Погода у Києві завтра, 16 листопада, буде хмарною та прохолодною. Вночі синоптики попередили про зниження температури до мінусової.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у п'ятницю, 16 листопада.
Прогноз погоди у Києві на завтра
У суботу, 16 листопада, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.
Вітер північно-західний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по Київщині вночі -2...+3 °C, вдень +3...+8 °C.
У Києві вночі 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C.
Погода у Києві 16 листопада — прогноз Наталки Діденко
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві впродовж 16-17 листопада дощів не передбачається. У суботу в столиці +7 °C, у неділю +9...+11 °C.
"Кияни відчують серйозну зміну погоди, за попереднім прогнозом, з 21 листопада — очікуються сильні опади та похолодання", — написала Діденко.
Нагадаємо, 16 листопада у Львові очікується прохолодна та хмарна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу.
Раніше Новини.LIVE писали, що п'ятницю погода буде хмарною у всіх областях. Також синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні погодні явища та сніг.
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