Прогноз погоди у Києві та області завтра 16 листопада від Укргідрометцентру

Перехожі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві завтра, 16 листопада, буде хмарною та прохолодною. Вночі синоптики попередили про зниження температури до мінусової.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у п'ятницю, 16 листопада.

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Температурна карта на 16 листопада. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві на завтра

У суботу, 16 листопада, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.

Вітер північно-західний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по Київщині вночі -2...+3 °C, вдень +3...+8 °C.

У Києві вночі 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Погода у Києві 16 листопада — прогноз Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві впродовж 16-17 листопада дощів не передбачається. У суботу в столиці +7 °C, у неділю +9...+11 °C.

"Кияни відчують серйозну зміну погоди, за попереднім прогнозом, з 21 листопада — очікуються сильні опади та похолодання", — написала Діденко.

Нагадаємо, 16 листопада у Львові очікується прохолодна та хмарна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу.

Раніше Новини.LIVE писали, що п'ятницю погода буде хмарною у всіх областях. Також синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні погодні явища та сніг.