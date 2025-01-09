Погода в Киеве на 10 января — прогноз погоды на завтра

Женщина с зонтиком идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в пятницу, 10 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь, впрочем ночь будет без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать +9 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 10 января

В Киеве и области ожидается облачно с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков, днем будет дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С;

в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

Погода на Киевщине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину вернется прохладная погода.

Также синоптики предупредили о резких изменениях погоды в Украине в течение недели с 6 по 12 января.