Погода в Киеве на 10 января — прогноз погоды на завтра

Синоптики предупредили о пасмурной погоде на Киевщине
В Киеве и области в пятницу, 10 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен дождь, впрочем ночь будет без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать +9 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 10 января
В Киеве и области ожидается облачно с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков, днем будет дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С;
- в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину вернется прохладная погода.
Также синоптики предупредили о резких изменениях погоды в Украине в течение недели с 6 по 12 января.
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