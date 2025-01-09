Погода у Києві на 10 січня - прогноз погоди на завтра

Жінка з парасолькою йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області у четвер, 10 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень можливий дощ, втім ніч буде без істотних опадів. Максимальна температура повітря сягатиме +9 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Київській області 10 січня

У Києві та області очікується хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів, вдень буде дощ.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С;

у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україну повернеться прохолодна погода.

Також синоптики попередили про різкі зміни погоди в Україні впродовж тижня з 6 до 12 січня.