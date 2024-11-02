Прогноз погоды в Киеве на завтра 3 ноября

Синоптики предупредили о похолодании в Киеве завтра
Погода в Киеве завтра, 3 ноября, ожидается с понижением температуры воздуха. Однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды в Киеве на 3 ноября.
Ночью и утром ожидается небольшая облачность. Температура воздуха будет +3 °С, однако будет ощущаться как 0 °С.
Днем и вечером переменная облачность. Температура воздуха повысится до +6 °С.
Ветер северо-западный 6-8 м/с. В Киеве осадков не ожидается.
Напомним, 3 ноября ночью на северо-востоке Украины прогнозируют легкий мокрый снег. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.
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