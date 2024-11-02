Прогноз погоды в Киеве на завтра 3 ноября

Похолодание в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве завтра, 3 ноября, ожидается с понижением температуры воздуха. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ночью и утром ожидается небольшая облачность. Температура воздуха будет +3 °С, однако будет ощущаться как 0 °С.

Днем и вечером переменная облачность. Температура воздуха повысится до +6 °С.

Погода в Киеве 3 ноября. Фото: Ventusky

Ветер северо-западный 6-8 м/с. В Киеве осадков не ожидается.

Напомним, 3 ноября ночью на северо-востоке Украины прогнозируют легкий мокрый снег. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

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