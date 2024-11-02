Прогноз погоди в Києві на завтра 3 листопада

Синоптики попередили про похолодання у Києві завтра
Погода в Києві завтра, 3 листопада, очікується зі зниженням температури повітря. Однак опадів не передбачається.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз погоди в Києві на 3 листопада
Вночі та зранку очікується місцями невелика хмарність. Температура повітря буде +3 °С, однак відчуватиметься як 0 °С.
Вдень та ввечері — мінлива хмарність. Температура повітря підвищиться до +6 °С.
Вітер буде північно-західний 6-8 м/с. У Києві опадів не передбачається.
Нагадаємо, 3 листопада вночі на північному сході України прогнозують легкий мокрий сніг. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.
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