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Синоптики предупредили о похолодании в Киеве завтра

1 мая 2025 20:11
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве 2 мая - ожидается похолодание
Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве в пятницу, 2 мая, прогнозируют более холодную погоду, чем предыдущие дни. Столбики термометров днем максимально покажут +16 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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На Киевщине завтра будет небольшая облачность, но обойдется без осадков. Прогнозируют ветер северо-западного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С;
  • днем +11...+16 °С.

В то же время в Киеве ночью ожидается +3...+5 °С, а днем — +14...+16 °С.

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Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, харьковчан предупредили о дождливой погоде завтра и заморозках ночью.

А в Укргидрометцентре сообщили, что в Украину возвращается холод, который принесет атмосферный фронт.

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