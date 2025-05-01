Погода в Киеве 2 мая - ожидается похолодание

Синоптики предупредили о похолодании в Киеве завтра
В Киеве в пятницу, 2 мая, прогнозируют более холодную погоду, чем предыдущие дни. Столбики термометров днем максимально покажут +16 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды на Киевщине на 2 мая
На Киевщине завтра будет небольшая облачность, но обойдется без осадков. Прогнозируют ветер северо-западного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С;
- днем +11...+16 °С.
В то же время в Киеве ночью ожидается +3...+5 °С, а днем — +14...+16 °С.
Напомним, харьковчан предупредили о дождливой погоде завтра и заморозках ночью.
А в Укргидрометцентре сообщили, что в Украину возвращается холод, который принесет атмосферный фронт.
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