Погода у Києві 2 травня - очікується похолодання

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у п'ятницю, 2 травня, прогнозують холоднішу погоду, аніж попередні дні. Стовпчики термометрів вдень максимально покажуть +16 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на Київщині на 2 травня

На Київщині завтра буде невелика хмарність, але обійдеться без опадів. Прогнозують вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С;

вдень +11...+16 °С.

Водночас у Києві вночі очікується +3...+5 °С, а вдень — +14...+16 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, харків'ян попередили про дощову погоду завтра та заморозки вночі.

А в Укргідрометцентрі повідомили, що в Україну повертається холод, який принесе атмосферний фронт.