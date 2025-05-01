Погода у Києві 2 травня - очікується похолодання

Синоптики попередили про похолодання у Києві завтра
У Києві у п'ятницю, 2 травня, прогнозують холоднішу погоду, аніж попередні дні. Стовпчики термометрів вдень максимально покажуть +16 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на Київщині на 2 травня
На Київщині завтра буде невелика хмарність, але обійдеться без опадів. Прогнозують вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С;
- вдень +11...+16 °С.
Водночас у Києві вночі очікується +3...+5 °С, а вдень — +14...+16 °С.
Нагадаємо, харків'ян попередили про дощову погоду завтра та заморозки вночі.
А в Укргідрометцентрі повідомили, що в Україну повертається холод, який принесе атмосферний фронт.
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