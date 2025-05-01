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Синоптики попередили про похолодання у Києві завтра

1 травня 2025 20:11
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Києві 2 травня - очікується похолодання
Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Києві у п'ятницю, 2 травня, прогнозують холоднішу погоду, аніж попередні дні. Стовпчики термометрів вдень максимально покажуть +16 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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На Київщині завтра буде невелика хмарність, але обійдеться без опадів. Прогнозують вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С;
  • вдень +11...+16 °С.

Водночас у Києві вночі очікується +3...+5 °С, а вдень — +14...+16 °С.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, харків'ян попередили про дощову погоду завтра та заморозки вночі.

А в Укргідрометцентрі повідомили, що в Україну повертається холод, який принесе атмосферний фронт. 

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