Погода в Киеве 8 марта - ожидается стремительное потепление

Люди на улицах Киева. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в субботу, 8 марта, ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +13...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность в Киевской области, но день пройдет без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -2...+3 °С;

днем +13...+18 °С.

В Киеве ночью ожидается +1...+3 °С, днем +15...+17 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Харькове завтра столбики термометров будут в пределах -1...+15 °С.

Кроме того, астросиноптики предупредили, что в течение суток возможен солнечный радиационный шторм.