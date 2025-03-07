Погода в Киеве 8 марта - ожидается стремительное потепление

Синоптики предупредили о резком потеплении в Киеве завтра
В Киеве и области в субботу, 8 марта, ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +13...+18 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.
Прогноз погоды на Киевщине 8 марта
Завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность в Киевской области, но день пройдет без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью -2...+3 °С;
- днем +13...+18 °С.
В Киеве ночью ожидается +1...+3 °С, днем +15...+17 °С.
Напомним, в Харькове завтра столбики термометров будут в пределах -1...+15 °С.
Кроме того, астросиноптики предупредили, что в течение суток возможен солнечный радиационный шторм.
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