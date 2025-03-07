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Синоптики попередили про різке потепління у Києві завтра

7 березня 2025 15:11
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Києві 8 березня - очікується стрімке потепління
Люди на вулицях Києва. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області у суботу, 8 березня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Завтра синоптики прогнозують невелику хмарність у Київській області, але день пройде без опадів. Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі -2...+3 °С; 
  • вдень +13...+18 °С.

У Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Харкові завтра стовпчики термометрів будуть у межах -1...+15 °С.

Крім того, астросиноптики попередили, що протягом доби можливий сонячний радіаційний шторм.

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