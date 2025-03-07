Погода у Києві 8 березня - очікується стрімке потепління

Люди на вулицях Києва. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у суботу, 8 березня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Завтра синоптики прогнозують невелику хмарність у Київській області, але день пройде без опадів. Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -2...+3 °С;

вдень +13...+18 °С.

У Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Харкові завтра стовпчики термометрів будуть у межах -1...+15 °С.

Крім того, астросиноптики попередили, що протягом доби можливий сонячний радіаційний шторм.