Погода у Києві 8 березня - очікується стрімке потепління

Синоптики попередили про різке потепління у Києві завтра
У Києві та області у суботу, 8 березня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +13...+18 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.
Прогноз погоди на Київщині 8 березня
Завтра синоптики прогнозують невелику хмарність у Київській області, але день пройде без опадів. Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень +13...+18 °С.
У Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра стовпчики термометрів будуть у межах -1...+15 °С.
Крім того, астросиноптики попередили, що протягом доби можливий сонячний радіаційний шторм.
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