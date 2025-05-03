Погода в Киеве 4 мая - ожидается дождь и гроза

Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Киеве завтра
В Киеве и области в воскресенье, 4 мая, ожидается дождливая погода. Днем столбики термометров составят +23...+28 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды на Киевщине на 4 мая
Синоптики прогнозируют переменную облачность завтра: ночью будет без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы.
Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с, днем порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
- в области ночью +9...+14 °С, днем +23...+28 °С;
- в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.
Метеорологические явления 4 мая
Завтра в Киеве и области днем ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, в Харькове и области завтра ожидается штормовой ветер.
А в Одессе прогнозируют теплый и сухой день: температура воздуха достигнет +19 °C.
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