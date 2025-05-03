Погода в Киеве 4 мая - ожидается дождь и гроза

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в воскресенье, 4 мая, ожидается дождливая погода. Днем столбики термометров составят +23...+28 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на Киевщине на 4 мая

Синоптики прогнозируют переменную облачность завтра: ночью будет без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы.

Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с, днем порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

в области ночью +9...+14 °С, днем +23...+28 °С;

в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Метеорологические явления 4 мая

Завтра в Киеве и области днем ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове и области завтра ожидается штормовой ветер.

А в Одессе прогнозируют теплый и сухой день: температура воздуха достигнет +19 °C.