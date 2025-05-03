Погода у Києві 4 травня - очікується дощ та гроза

Люди на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у неділю, 4 травня, очікується дощова погода. Вдень стовпчики термометрів становитимуть +23...+28 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на Київщині на 4 травня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність завтра: вночі буде без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі, очікуються грози.

Вітер південно-західного напрямку, 7-12 м/с, вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

в області вночі +9...+14 °С, вдень +23...+28 °С;

у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Метеорологічні явища 4 травня

Завтра у Києві та області вдень очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Харкові та області завтра очікується штормовий вітер.

А в Одесі прогнозують теплий і сухий день: температура повітря сягне +19 °C.