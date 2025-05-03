Погода у Києві 4 травня - очікується дощ та гроза

Синоптики попередили про різку зміну погоди у Києві завтра
У Києві та області у неділю, 4 травня, очікується дощова погода. Вдень стовпчики термометрів становитимуть +23...+28 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на Київщині на 4 травня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність завтра: вночі буде без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі, очікуються грози.
Вітер південно-західного напрямку, 7-12 м/с, вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- в області вночі +9...+14 °С, вдень +23...+28 °С;
- у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.
Метеорологічні явища 4 травня
Завтра у Києві та області вдень очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, у Харкові та області завтра очікується штормовий вітер.
А в Одесі прогнозують теплий і сухий день: температура повітря сягне +19 °C.
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