Прогноз погоды в Киеве на завтра, 16 декабря

Человек идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в понедельник, 16 декабря, прогнозируется облачная погода и мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет составлять -2...+6 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода на Киевщине 16 декабря

Завтра облачно, ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах ожидается гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Также ночью порывы ветра составят 15-20 м/с, а днем — 25-28 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 °С ночью и +1...+6 °С — днем.

В Киеве ночью прогнозируют около 0 °С, днем до +3...+5 °С.

Метеорологические явления на Киевщине 16 декабря

Синоптики предупредили, что ночью порывы ветра будут 15-20 м/с, а на дорогах гололедица. В результате погодных условий объявлен первый уровень опасности, желтый.

В то же время, днем порывы сильного ветра достигнут 25-28 м/с — второй уровень опасности, оранжевый.

Жители столицы и региона предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во Львове очень изменится погода завтра. Синоптики предупредили жителей области об угрозе.

Кроме того, в Одессу завтра придет ураган. Также прогнозируется гололедица на дорогах области.