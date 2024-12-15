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Синоптики попередили про складні погодні умови у Києві завтра

15 грудня 2024 19:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві на завтра, 16 грудня
Людина йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області у понеділок, 16 грудня, прогнозують хмарну погоду та мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме -2...+6 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Завтра буде хмарно, вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах очікується ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Також вночі пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а вдень — 25-28 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах -2...+3 °С вночі та +1...+6 °С — вдень.

У Києві вночі прогнозують близько 0 °С, вдень до +3...+5 °С.

Метеорологічні явища на Київщині 16 грудня

Синоптики попередили, що вночі пориви вітру будуть 15-20 м/с, а на дорогах ожеледиця. Внаслідок погодних умов оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Водночас вдень пориви сильного вітру сягнуть 25-28 м/с — другий рівень небезпечності, помаранчевий

Мешканців столиці та регіону попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

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Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Львові дуже зміниться погода завтра. Синоптики попередили мешканців області про загрозу.

Крім того, до Одеси завтра прийде буревій. Також прогнозується ожеледиця на дорогах області.

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