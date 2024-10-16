Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 17 октября

Синоптики предупредили о заморозках в Киеве и области — прогноз на завтра
Погода в Киеве и Киевской области в четверг, 17 октября, будет облачная. Возможны прояснения, осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.
Погода на Киевщине 17 октября
Сегодня в столице и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, но без осадков.
Ожидается северный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +1...+6 °С, а на поверхности почвы возможны заморозки 0...+3 °С. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С.
В Киеве ночью будет +3...+5 °С, а днем около +10 °С.
Напомним, Харьков и область завтра накроют дожди. Также синоптики предупреждают о сильном ветре.
А синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о ночных заморозках во всех областях.
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