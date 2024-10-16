Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 17 октября

Иней на дереве. Иллюстративное фото: Волинь Post

Погода в Киеве и Киевской области в четверг, 17 октября, будет облачная. Возможны прояснения, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода на Киевщине 17 октября

Сегодня в столице и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, но без осадков.

Ожидается северный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +1...+6 °С, а на поверхности почвы возможны заморозки 0...+3 °С. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

В Киеве ночью будет +3...+5 °С, а днем около +10 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, Харьков и область завтра накроют дожди. Также синоптики предупреждают о сильном ветре.

А синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о ночных заморозках во всех областях.