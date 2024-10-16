Прогноз погоди у Києві та області на завтра, 17 жовтня

Синоптики попередили про заморозки у Києві та області — прогноз на завтра
Погода у Києві та Київській області у четвер, 17 жовтня, очікується хмарною. Можливі прояснення, опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.
Погода на Київщині 17 жовтня
Завтра у столиці й області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без опадів.
Очікується північний вітер, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+3 °С. Вдень повітря прогріється до +7...+12 °С.
У Києві вночі буде +3...+5 °С, а вдень близько +10 °С.
Нагадаємо, Харків та область завтра накриють дощі. Також синоптики попереджають про сильний вітер.
А синоптик Наталка Діденко попередила українців про нічні заморозки у всіх областях.
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