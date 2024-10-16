Прогноз погоди у Києві та області на завтра, 17 жовтня

Іній на дереві. Ілюстративне фото: Волинь Post

Погода у Києві та Київській області у четвер, 17 жовтня, очікується хмарною. Можливі прояснення, опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Погода на Київщині 17 жовтня

Завтра у столиці й області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без опадів.

Очікується північний вітер, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+3 °С. Вдень повітря прогріється до +7...+12 °С.

У Києві вночі буде +3...+5 °С, а вдень близько +10 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, Харків та область завтра накриють дощі. Також синоптики попереджають про сильний вітер.

А синоптик Наталка Діденко попередила українців про нічні заморозки у всіх областях.