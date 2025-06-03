Синоптики предупреждают о дожде и грозе в Киеве 3 июня

Женщина прячется от дождя под зонтом. Фото: УНИАН

Во второй половине дня 3 июня в столице прогнозируется осложнение погодных условий. По информации синоптиков, до конца суток в Киеве возможны гроза, град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

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В Киеве прогнозируют мощную непогоду

Синоптики объявили по Киеву І уровень опасности из-за прогнозируемой непогоды. Жителей столицы призывают быть осторожными во время пребывания на улице, избегать парковки автомобилей под деревьями и временными конструкциями.

Предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

Отмечается, что непогода может повлиять на работу энергетической инфраструктуры, строительных и коммунальных служб, а также создать трудности для движения транспорта.

Движение дождевой и грозовой массы на Киев. Фото: VentuSky

Напомним, синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в Украине во вторник, 3 июня.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине и какие области накроет жара выше +30°C.