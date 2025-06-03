Синоптики попереджають про дощ та грозу в Києві 3 червня

Жінка ховається від дощу під парасолею. Фото: УНІАН

У другій половині дня 3 червня в столиці прогнозується ускладнення погодних умов. За інформацією синоптиків, до кінця доби у Києві можливі гроза, град та пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

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У Києві прогнозують потужну негоду

Синоптики оголосили по Києву І рівень небезпечності через прогнозовану негоду. Мешканців столиці закликають бути обережними під час перебування на вулиці, уникати паркування автомобілів під деревами та тимчасовими конструкціями.

Попередження. Фото: Укргідрометцентр

Зазначається, що негода може вплинути на роботу енергетичної інфраструктури, будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для руху транспорту.

Рух дощової та грозової маси на Київ. Фото: VentuSky

Нагадаємо, синоптики прогнозували погіршення погодних умов в Україні у вівторок, 3 червня.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україні та які області накриє спека вище +30°C.