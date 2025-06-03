Синоптики попереджають про дощ та грозу в Києві 3 червня

Синоптики попереджають киян про небезпеку — насувається буря
У другій половині дня 3 червня в столиці прогнозується ускладнення погодних умов. За інформацією синоптиків, до кінця доби у Києві можливі гроза, град та пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.
У Києві прогнозують потужну негоду
Синоптики оголосили по Києву І рівень небезпечності через прогнозовану негоду. Мешканців столиці закликають бути обережними під час перебування на вулиці, уникати паркування автомобілів під деревами та тимчасовими конструкціями.
Зазначається, що негода може вплинути на роботу енергетичної інфраструктури, будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для руху транспорту.
Нагадаємо, синоптики прогнозували погіршення погодних умов в Україні у вівторок, 3 червня.
Також синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україні та які області накриє спека вище +30°C.
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