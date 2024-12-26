Прогноз погоды для Киева на завтра 27 декабря — предупреждение синоптиков

Туман и гололедица в Киеве. Фото: УНИАН

Синоптики прогнозируют Киеву и области в пятницу, 27 декабря, сложные погодные условия. Ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, возможно образование слабого гололеда. Днем существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода в Киеве и Киевской области 27 декабря

Утро и первая половина дня будут сопровождаться густым туманом с видимостью от 200 до 500 метров, что соответствует I уровню опасности, желтому. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха будет колебаться от -3 °С до +2 °С. В Киеве в течение суток столбики термометров будут держаться около 0 °С. Ветер будет северо-западного направления, а его скорость будет в пределах 5-10 м/с.

Карта температуры. Фото: скриншот

В связи с ухудшением видимости водителям и пешеходам советуют быть максимально внимательными на дорогах.

Напомним, синоптики заключили прогноз погоды для Львова на завтра, 27 декабря.

Также ранее синоптики спрогнозировали, какая будет погода в Украине в декабре и будут ли снежные и морозные дни в конце месяца.