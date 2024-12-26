Прогноз погоди для Києва на завтра 27 грудня — попередження синоптиків

Синоптики попереджають про небезпеку в Києві — прогноз погоди
Синоптики прогнозують для Києва та області у п'ятницю, 27 грудня, складні погодні умови. Вночі очікуються невеликий дощ і мокрий сніг, можливе утворення слабкої ожеледі. Вдень істотних опадів не передбачається.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Погода у Києві та Київській області 27 грудня
Ранок та перша половина дня будуть супроводжуватися густим туманом із видимістю від 200 до 500 метрів, що відповідає І рівню небезпечності, жовтому. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту.
Температура повітря коливатиметься від -3 °С до +2 °С. У Києві протягом доби стовпчики термометрів триматимуться близько 0 °С. Вітер буде північно-західного напрямку, а його швидкість буде у межах 5-10 м/с.
У зв’язку з погіршенням видимості водіям і пішоходам радять бути максимально уважними на дорогах.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди для Львову на завтра, 27 грудня.
Також раніше синоптики спрогнозували, яка буде погода в Україні у грудні та чи будуть сніжні та морозні дні наприкінці місяця.
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