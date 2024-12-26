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Синоптики попереджають про небезпеку в Києві — прогноз погоди

26 грудня 2024 17:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди для Києва на завтра 27 грудня — попередження синоптиків
Туман і ожеледиця в Києві. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики прогнозують для Києва та області у п'ятницю, 27 грудня, складні погодні умови. Вночі очікуються невеликий дощ і мокрий сніг, можливе утворення слабкої ожеледі. Вдень істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Ранок та перша половина дня будуть супроводжуватися густим туманом із видимістю від 200 до 500 метрів, що відповідає І рівню небезпечності, жовтому. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту.

Погода у Києві 27 грудня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря коливатиметься від -3 °С до +2 °С. У Києві протягом доби стовпчики термометрів триматимуться близько 0 °С. Вітер буде північно-західного напрямку, а його швидкість буде у межах 5-10 м/с.

Погода 27 грудня
Карта температур. Фото: скриншот

У зв’язку з погіршенням видимості водіям і пішоходам радять бути максимально уважними на дорогах.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди для Львову на завтра, 27 грудня.

Також раніше синоптики спрогнозували, яка буде погода в Україні у грудні та чи будуть сніжні та морозні дні наприкінці місяця. 

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