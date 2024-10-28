Прогноз погоды в Киевской области 29 октября — синоптики предупредили о похолодании

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды на Киевщине
В Киеве и области ожидаются значительные похолодания. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+13°С. Погода будет облачная, однако обойдется без осадков.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Погода в Киевской области 29 октября
В столице и Киевской области ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +2...+7 °С;
- днем +9...+14°С.
Температура воздуха в Киеве
- ночью +4...+6 °С;
- днем +11...+13°С.
Также мы писали, что в Украине на этой неделе ожидается резкое понижение температуры воздуха максимум +17 °С. Погода будет портить порывистый ветер и кратковременные дожди, которые плавно перейдут в снег в западных и северных регионах.
А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.
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