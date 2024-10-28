Прогноз погоды в Киевской области 29 октября — синоптики предупредили о похолодании

Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: Инфосити

В Киеве и области ожидаются значительные похолодания. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+13°С. Погода будет облачная, однако обойдется без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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В столице и Киевской области ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +2...+7 °С;

днем +9...+14°С.

Температура воздуха в Киеве

ночью +4...+6 °С;

днем +11...+13°С.

Погода в Киеве и области. Фото: скриншот

Также мы писали, что в Украине на этой неделе ожидается резкое понижение температуры воздуха максимум +17 °С. Погода будет портить порывистый ветер и кратковременные дожди, которые плавно перейдут в снег в западных и северных регионах.

А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.