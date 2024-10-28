Прогноз погоди на Київщині 29 жовтня — синоптики попередили про похолодання

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Інфосіті

У Києві та області очікуються суттєві похолодання. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+13 °С. Погода буде хмарною, проте обійдеться без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +2...+7 °С;

вдень +9...+14 °С.

Температура повітря у Києві

вночі +4...+6 °С;

вдень +11...+13 °С.

Погода у Києві та області. Фото: скриншот

Також ми писали, що в Україні цього тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С. Погоду псуватимуть поривчастий вітер та короткочасні дощі, які плавно перейдуть у сніг в західних і північних регіонах.

А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.