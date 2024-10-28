Прогноз погоди на Київщині 29 жовтня — синоптики попередили про похолодання

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди на Київщині
У Києві та області очікуються суттєві похолодання. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+13 °С. Погода буде хмарною, проте обійдеться без опадів.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Погода на Київщині 29 жовтня
У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +2...+7 °С;
- вдень +9...+14 °С.
Температура повітря у Києві
- вночі +4...+6 °С;
- вдень +11...+13 °С.
Також ми писали, що в Україні цього тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С. Погоду псуватимуть поривчастий вітер та короткочасні дощі, які плавно перейдуть у сніг в західних і північних регіонах.
А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.
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