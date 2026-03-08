Погода в Киеве 9 марта — прогноз на завтра

Теплая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 9 марта будет теплая и весенняя погода. В течение дня ожидается +11...+13 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Киеве 9 марта

По прогнозу синоптиков, на территории области будет небольшая облачность, но осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +1 °С до -4 °С. В дневные часы воздух прогреется до +9...+14 °С.

В то же время в Киеве ночью прогнозируют около 0°, а днем столбики термометров поднимутся до +11...+13 °С.

Отметим, завтра температура в Украине поднимется до +17 °С. Теплее всего будет в западных областях.

Тепло прогнозирует также синоптик Наталья Диденко. По ее словам, по всей территории страны будет царить весенняя красота, а из-за антициклона осадков не предвидится.